В Крыму закрывают школу – у чиновников нет времени привести ее в порядок

В селе Краснолесье Симферопольского района закрывают школу. Жителей выступают категорически против, но чиновники заявляют, что школу проще закрыть, чем привести в порядок.

Об этом крымчане сообщили главе РК Сергею Аксенову с просьбой оставить им учебное заведение, но реакции не последовало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Краснолесье живут 1 тысяча 400 человек, около 170 из них – школьники. Кстаи, в текущем году один из выпускников местной школы получил 100 за ЕГЭ.

«Было предписание прокуратуры – отменили постановление [о закрытии школы], через неделю издали другое, а теперь готовят документы на лишение лицензии», – рассказывают местные жители, утверждая, что чиновники заявляют: у них нет ни времени, ни сил, ни денег привести школу в порядок. И возмущаются: «С такими-то деньгами, как выделяет наш президент на развитие сельской местности?! Ничего не боятся! Переступают через все законы и человеческие в том числе. И это с наполняемостью в 170 детей! Наши дети участвуют во многих олимпиадах – занимают призовые места, учителя в них вкладывают всю душу. И такое сделать. Это просто катастрофа».

По словам сельчан, после предписания прокуратуры в селе проводился опрос, «и большинство жителей выразились категорически против закрытия» школы.

«Писали 5 писем Путину – все спускают на совет министров, а здесь закрывают глаза на все. И Аксёнову писали. И в газетах про нас писали. И видеообращение записывали. Не можем отстоять. С мая боремся. Школа имеет памятный знак и горстку земли с могилы Зои Космодемьянской. Для нашего села это не просто образование – здесь патриотическое воспитание всех наших жителей из поколения в поколение. Для нас это жизнь, наше прошлое и наше будущее», – говорят крымчане.

Очередное обращение главе Крыма Сергею Аксенову они написали в четверг, 18 августа. Реакции ни от губернатора, ни от министерства образования РК, ни от администрации Симферопольского района не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

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