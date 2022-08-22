На Украине начали активно продавать землю – очень дешево

На Украине начали активно продавать земельные паи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тенденция отмечается с начала лета, и объем продаваемой земли только растет. Особенно быстро растет предложение в Сумской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях, а также на юге – в Запорожской, Харьковской, Николаевской областях.

«Рост числа предложений по земле совпал с кризисом в аграрной отрасли, – пишет «Страна.ua». – На то время экспорт зерна был заблокирован, пошли разговоры о том, что осеннюю посевную многие хозяйства попросту не будут проводить, а заплатить пайщикам за аренду участков им будет нечем. Что и вынудило многих владельцев паев выставлять черноземы на продажу».

Однако найти покупателей не так просто: инвесторы готовы приобретать паи только Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Львовской областях и за гораздо меньшую сумму, нежели просят собственники. Продавцы сами готовы сбросить 15% – 30%, но покупатели хотят еще больших скидок. А поскольку очереди за землей нет, условия диктуют именно приобретатели.

Уже сейчас многие паи готовы продавать по минимальной цене, соответствующей нормативно-денежной оценке – опускаться ниже запрещает закон. Но начали появляться схемы, позволяющие обходить это требование. В итоге, землю отдают вообще за копейки.

Кроме того, начали появляться объявления об обмене паев на машины.

Удачным считает продать пай по цене, соответствующей нормативно-денежной оценке плюс 10% – 20%, и то, если это чернозем, участок засеян и обрабатывается. В среднем получается по 900 долларов за гектар. Землю попроще торгуют, в основном, по ценам ниже 700 долларов. А, например, в Сумской области были факты скупки земли по 300 долларов за га. В Полтавкой скупщики заявляют о готовности заплатить не более 75 долларов за 100 соток.

Киев, Платон Ефимчук

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