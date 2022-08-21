Всем сотрудникам «правительственного квартала» Киева приказано спрятаться по домам на целую неделю

Сотрудникам центральных государственных ведомств и организаций, находящихся в правительственном квартале Киева, строго рекомендовано в ближайшую неделю перейти на дистанционку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в парламенте и правительстве сообщают украинские СМИ.

«Это связано с ожиданием ударов и провокаций, которые анонсируются на праздничные дни», – заявляют чиновники.

По информации прессы, уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать удаленно, за исключением тех, кто задействован в международных делегациях и подготовке к следующему заседанию.

Отметим, что в «правительственном квартале» находятся здания парламента, Офиса президента, Кабмина, Нацбанка и других центральных ведомств.

24 августа Украина отмечает «день независимости». По всей видимости, Киев готовит новые провокации против РФ и ожидает ответных ударов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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