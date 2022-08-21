Запад не верит в нашу способность продержаться – украинский экономист

Запад не спешит с полномасштабной военной помощью Украине, так как не верит в устойчивость «Незалежной» – ни в социальном, ни в экономическом плане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог и экономит Андрей Золотарёв.

По его словам, на Западе не уверены, что Украина продержится хотя бы несколько месяцев.

«Разница между декларациями Запада и действиями довольно существенна. Да, после 24-го февраля мы стали получать гораздо больше ударных систем артиллерии. До этого, невзирая на то, что нас предупреждали, о нападении знали, но мы получали ровным счётом то, что в лучшем случае годится для партизанской войны где-нибудь в Карпатских горах или лесах Полесья. В нас не верили.

Скорее всего, по-прежнему не верят в способность продержаться куда более длительное время, нежели несколько месяцев. Поскольку основная наша проблема – это экономика. Поскольку любая война подпирается экономикой, деньгами. С той ситуацией, которую мы сейчас имеем, с тем, что у нас 250 миллиардная дыра в бюджете, мы видим – и по курсу доллара, и по растущим ценам. А армию надо содержать, почти миллион людей под ружьём – это нужны деньги. А доходы бюджета – это, увы, это одна треть от тех потребностей, которые приходится сегодня замещать», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Ранее экономист говорил, что Украину ждёт крах и без российского вторжения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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