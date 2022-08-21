Климкин рассказал, что осталось за кадром встречи Эрдогана и Зеленского во Львове

Администрация украинского президента и пресс-служба Эрдогана по итогам встречи двух лидеров не стали упоминать в своих официальных релизах разговор о деталях организации гипотетической встречи Зеленского и Путина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, обе администрации «не захотели возбуждать» ни в украинском, ни в турецком обществе «лишние разговоры» о дипломатическом «предательстве» Зеленского или преждевременной «победе» Эрдогана.

«В первую очередь, за кулисами шли разговоры о том, могут ли быть возобновлены переговоры с Россией, на каких условиях, может ли быть организована встреча на высшем уровне. Зеленский неоднократно говорил, что он готов к этой встрече, но никак не на российских условиях, поскольку Россия – за капитуляцию, а не серьезные переговоры. Конечно, Эрдогану очень хотелось бы, чтобы возобновление переговоров было на турецкой площадке и при его посредничестве, так как он себя возносит до уровня посредника-медиатора между Западом и Россией, ну и между нами и РФ.

Есть теоретическая возможность встречи Владимира Зеленского с Путиным в Индонезии на встрече «Большой двадцатки». Предпосылок к этому, пока что, нет, но, конечно, Эрдогану очень хотелось бы, чтобы такая встреча прошла не в Индонезии, а в Турции. Поэтому стопроцентно говорили об этом, и это тоже осталось за кадром. Это правильно. Если говорить об этом публично, будут генерироваться только волны «зрад» и «перемог», а это Зеленскому и Эрдогану точно не нужно», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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