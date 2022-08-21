Эрдоган эмоционально за Украину – Климкин

Президент Турции Реджеп Эрдоган играет в свою игру и действует исключительно в интересах собственной страны, а не России или Украины. Но про себя, эмоционально, он на стороне Киева, и в тайне желает поражения Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Турция – это позиция «и нашим, и вашим», и тем ребятам тоже. Это желание стать глобальным игроком – есть и у Эрдогана, и у Турции. Поэтому Турция – это про Турцию. Не про нас, не про Россию. Но для Турции критически важно, чтобы Путин проиграл на Украине. И это с точи зрения интересов безопасности в Черном море, с точки зрения желания Эрдогана говорить на равных с Путиным, а не как региональный лидер с глобальным. Это с точки зрения истории. Когда-то Османская Империя проиграла все войны Российской Империи, а теперь ни один успех Российской Империи совсем не идёт Эрдогану. Даже ментально, с точки зрения какой-то эмоции. Поэтому эмоционально Эрдоган точно на нашей стороне», – рассуждает Климкин.

«Это – и про «Байрактары». Слово, которое известно каждому украинскому школьнику. Слово «вишня», кстати, тоже тюрского происхождения (это не так – прим.«НД»). И когда нашим мамы делают вареники с вишней, мы знаем, о чем это. И даже не помним, что это пришло оттуда. Теперь будет – «Байрактар». Мы помним, откуда оно вообще происходит. Поэтому, на самом деле, это – история про Турцию, Эрдогана, который хочет стать глобальным лидером. Он – сам по себе, ни в чью сторону не склоняется. Эмоционально – точно на нашу. А политически будет играть свою игру», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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