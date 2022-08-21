В Севастополе опять сработала система ПВО – об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, подчеркнув, что подобным образом Украины пытается вызвать у жителей полуострова панику.
«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории, – написал Развожаев в своем telegram-канале. – Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие.
И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube