В Севастополе опять сработала система ПВО – об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, подчеркнув, что подобным образом Украины пытается вызвать у жителей полуострова панику.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории, – написал Развожаев в своем telegram-канале. – Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие.

И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности».

Севастополь, Олег Яковенко

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