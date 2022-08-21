«Он опасен»: в Севастополе ребенка-инвалида выгнали из игровой зоны ТРЦ

В Севастополе ребенка, страдающего аутизмом, выгнали из общественной игровой комнаты.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в ТЦ «Муссон». 9-летнюю девочку с легкой формой заболевания – ребенок плохо говорит– часто водили в гейм-зоны, и никогда не возникало проблем ни с другими детьми, ни с персоналом.
Но на этот раз администратор заявила, что по новым правилам инвалидам запрещено находиться в игровой со здоровыми детьми даже под контролем родителей, потому что это опасно, пишет telegram-канал Mash на волне.
На ресепшен игровой зоны утверждают, детей-инвалидов никогда не пускали в игровую зону – со дня открытия.
Севастополь, Лиана Макоба
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