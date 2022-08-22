Одного из основателей группы Pink Floyd объявили преступником и врагом Украины

Британского рок-музыканта, одного из основателей группы Pink Floyd, 79-летнего Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило высказывание артиста о Севастополе и политике США:

«Я знаю, Севастополь очень важен для России и россиян. Существует много договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это, что сейчас политическая верхушка США просто не понимает истинного смысла соглашений. Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать все, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех».

Кроме того, музыкант заявил, что демонизация России используется Вашингтоном не для борьбы с самой РФ, а для манипулирования собственным народом и зарабатывания денег.

На Украине тут же обвинили Уотерса в «антиукраинской пропаганде», «покушении на территориальную целостность Украины», «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией», а также в совершении «осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений».

Отметим, что Уотерса уже вносили в базу врагов Украины в 2018 году.

Киев, Платон Ефимчук

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