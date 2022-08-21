Байден, Джонсон, Макрон и Шольц договорились о долгосрочной войне против РФ на Украине

Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о долгосрочной военной и финансовой поддержке Украины в вооружённом конфликте с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь во время четырехсторонних переговоров лидеров этих стран по телефону.

Кроме того, по информации правительства ФРГ, главы государств призвали к «военной сдержанности в районе Запорожской АЭС» и к скорейшему визиту туда представителей МАГАТЭ. Призвали они Зеленского прекратить обстрелы станции или нет – в любом случае станет известно буквально в ближайшие часы. Однако, скорее всего, это была обычная политическая риторика.

Симферополь, Валентин Карамазов

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