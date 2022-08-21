«Провал Германии и капитуляция перед Путиным» – министр ФРГ о запуске «Северного потока-2»

Согласие на запуск «Северного потока-2» обернётся утратой немцами уверенности в себе, капитуляцией перед Путиным и полным политическим провалом Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска «Северного потока-2», этого газа, возможность лучше пережить зиму – обернется драматическим политическим провалом», – пугал он обеспокоенных кризисом граждан.

«При запуске трубопровода Германия растопчет уверенность в себе, свои ценности и своё негативное отношение к президенту России Путину», – добавил Хабек.

Ранее Хабек предрекал «капитуляцию Европы» в случае одобрения «Северного потока-2».

«Запуск проекта вновь увеличил бы нашу зависимость от российского газа, что прямо противоположно тому, над чем мы работали здесь последние полгода. Это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», – переживал министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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