Хуснуллин рассказал, сколько специалистов из России прибыло на восстановление Донбасса

В республиках Донбасса и на других освобождённых территориях уже работают 26 000 специалистов из России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Провёл штаб по восстановлению Донбасса и освобождённых территорий. Сейчас в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях работают порядка 26 000 человек. Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов. Отдельно рассматриваем подготовку к осенне-зимнему периоду», – сказал вице-премьер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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