Администрация Зеленского злобно открещивается от убийства Дугиной

Российская пропаганда «назначила» украинку и её дочь убийцами Дарьи Дугиной. На самом деле, это преступление – результат «внутривидовой борьбы российских спецслужб».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил советник главы админстрации Зеленского Михаил Подоляк.

«Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной «назначена» украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» или «эстонскую визу». Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу», – написал Подоляк в соцсети.

Напомним, сегодня в ФСБ России заявили, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто – за ним стоят украинские спецслужбы. В ФСБ отметили, что исполнителем являетсягражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Для слежки за Дугиной, заявили в ФСБ, использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера – устанавливали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины. В день покушения Вовк и ее дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после взрыва уехали через Псков в Эстонию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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