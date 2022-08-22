В Севастополе сбили беспилотник – об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник.

Сохраняем спокойствие, город под надёжной защитой», – сообщил градоначальник. И добавил, что поручил ответственным службам проверить состояние всех подвалов в многоквартирных домах, и в случае необходимости использовать их под укрытия.

«Но подчёркиваю ещё раз: город под надёжной защитой ПВО», – заявил Развожаев.

Севастополе, Олег Яковенко

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