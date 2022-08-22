Турпоток в Крыму сократился вдвое

Туристический поток в Крыму в текущем сезоне снизился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной причиной столь существенного сокращения является отмена авиасообщения. По данным АТОР, в прошлом году на самолете до полуострова добрались 40% отдыхающих, около 60% прибыли на автотранспорте.

В текущем году последний показатель вырос более чем 1,5 раза: на автомобилях в Крым приехали 95% туристов, но это не компенсировало отсутствие тех, кто предпочитает самолет.

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе, цитирует Ромашкина РИА «Новости». – Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину».

В Краснодарском крае тоже не досчитались туристов, но там потери не такие значительные – всего 10%. Больше всего турпоток сократился в Анапе, куда тоже не летают самолеты – на 10% – 12%, в Сочи – на 3%.

При этом цены в Анапе выросли на 7%, а в Сочи – на 15%. Крым по большому счету остался на прошлогоднем уровне.

Симферополь, Лиана Макоба

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