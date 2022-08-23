В школах Херсонской области продолжат изучать украинский язык

В школах Херсонской области продолжится изучение украинского языка – об этом заявила администрация региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в ВГА, в соответствии с российскими стандартами, с 1 сентября в школах области продолжат преподавать украинский язык как отдельный предмет.

По решению учебных заведений, а также по желанию родителей и детей, на его изучение отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения в целом будет русскоязычным.

По слова. начальник Департамента образования и науки Херсонской области Татьяны Кузьмич, в ближайшие недели организуют специальные курсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения.

«Украинский язык будет изучаться за счет часов родного языка. Это будет осуществляться по желанию родителей, детей, то есть по социальному заказу и решать будет школа… Украинский язык может также изучаться и за счет внеурочной деятельности. С 1 по 11 класс на это выделяется 5 часов. То есть, несколько часов можно взять на изучение украинского языка», – уточнила Кузьмич.

Херсон, Мирослава Мельник

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