Купаться запрещено: в Крыму закрыли несколько пляжей

Роспотребнадзор закрыл в Крыму шесть пляжей. Причина – неудовлетворительное качество воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», купание запрещено на одном пляже в Ялте, на двух в Севастополе, одном в Керчи и двух в Ленинском районе. На территории пляжей установлены флагштоки о запрете купания.

Отметим, что температура воды у берегов Крыма сейчас составляет плюс 25 – 26 градусов, что способствует активному размножению болезнетворных бактерий.

Симферополь, Лиана Макоба

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