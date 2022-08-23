В Севастополе завершено следствие по фактам мошенничества с квартирами психически нездоровых горожан

В Севастополе завершили расследование в отношении 41-летнего участника организованной группы, похищавших недвижимость одиноких людей с нарушенной психикой.

Как сообщили РИА « Новый День» в городской прокуратуре, в июле 2019 года и июне 2020 года злоумышленники убедили двух местных жителей, страдающих психическими расстройствами, выдать доверенности на имя обвиняемого на право управления и распоряжения всем своим имуществом. В дальнейшем на основании фиктивных договоров купли-продажи две квартиры первого потерпевшего, а также квартира и земельный участок второго перешли в собственность родственниц организаторов группы. В действительности жертвы обмана не понимали характер и значение своих действий, не желали продавать своё имущество и денег не получили.

Общая стоимость похищенной недвижимости составила почти 10,7 млн рублей.

История на этом не закончилась. Мошенники приобрели фиктивное свидетельство о регистрации брака между первым потерпевшим и одинокой пенсионеркой 1949 года рождения. Когда женщина умерла, они начали оформлять документы, чтобы получить и ее квартиру.

Но в августе прошлого года их задержали.

В ходе следствия вскрылся еще один факт: в ноябре 2019 года подельники убедили одинокую 85-летнюю женщину заключить с обвиняемым предварительный договор купли продажи ее квартиры. Затем сообщили ей, что, якобы, снимают социальный видеоролик и уговорили ее принять участие: на видеозаписи мошенник передает пенсионерке денежные средства, а она пишет расписку об их получении. Злоумышленники собирались получить право собственности на квартиру женщины после ее смерти, предъявив в суде предварительный договор купли-продажи, видеозапись и расписку. Однако их план сорвался, так как в июле 2020 года пенсионерка продала квартиру племяннице.

Следователи выяснили, что руководили группой два сотрудника полиции – инспектор патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.

Сейчас они оба уволены из органов и знакомятся с материалами своих уголовных дел. Завершено следствие и в отношении четвертого подельника.

Севастополь, Олег Яковенко

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