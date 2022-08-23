МИД Турции обвинил «некоторые страны НАТО» в затягивании украинского конфликта

Ряд стран НАТО хотят, чтобы боевые действия на Украине не прекращались. Некоторые из них пытались сорвать сделку по вывозу украинского зерна по морю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу «Хабер глобал» заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны – члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны – члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение. Но это были не США. США внесли вклад в заключение общей продовольственной сделки, включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, снятие ограничений на банковские операции. Но были также страны Европы, которые хотели саботировать это. Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия», – сказал Чавушоглу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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