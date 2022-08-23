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NewDayNews.ru

Вторник, 23 августа 2022, 16:20 мск

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«Нужно закрыть небо»: Украина получит американскую ПРО

Западные системы противовоздушной и противоракетной обороны поступят на Украину уже нынешней осенью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы администрации украинского президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

Он не уточнил, будут ли эти системы подобны тем ПРО, что уже размещены в Польше и Румынии. Как известно подобные комплексы легко переделываются под ударные ракеты повышенной дальности.

«Нужно закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны», – сказал Сибига.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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