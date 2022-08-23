Литва потребует от ЕС опрашивать россиян на въезде в шенгенскую зону об отношении к СВО

Страны Прибалтики будут стараться способствовать общему решению ЕС о запрете выдачи россиянам шенгенских виз. Однако в случае отказа примут самостоятельные меры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию», – сказал он.

«Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться. В каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также интересоваться его отношением к действиям России в отношении Украины», – добавил Ландсбергис.

Симферополь, Валентин Карамазов

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