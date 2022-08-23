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Вторник, 23 августа 2022, 17:01 мск

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В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сработали системы ПВО: громкие хлопки слышали в разных частях городах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сообщения начали поступать примерно в 16:20 из Гагаринского района – местные жители рассказали, что звук шел со стороны моря. Хлоптк слышали в Балаклаве и районе «Камыши».

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», – прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Развожаев.

Отключение света в центре Севастополя связано с технологическими нарушениями в сетях ФГУП «102 ПЭС», находящихся в ведении Минобороны России.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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