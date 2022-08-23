Пеньковская: Масочный режим в Крыму не отменялся

Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 191 тысячу – ежедневно этот показатель увеличивается примерно на 400 человек. За неделю с тяжелыми формами заболевания госпитализировано более 300 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, количество о развернутых коек больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями увеличено до 669: 589 – для взрослых, 80 – для детей.

Глава управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская напомнила, что масочный режим в Крыму никто не отменял: «В указе главы Крыма написано, что масочный режим для всех граждан рекомендуется соблюдать в общественных местах, в том числе в транспорте. Поэтому, по факту масочный режим не отменялся, просто он сейчас носит рекомендательный характер», – заявила она.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»