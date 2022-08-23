На Украине будут отбирать детей у отказавшихся от обязательной эвакуации

На Украине будут лишать опеки над детьми тех, кто откажется от обязательной эвакуации. Об этом заявил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь если опекуны или приемные родители отказались от обязательной эвакуации детей, то договоры об устройстве таких детей в приемную семью, об организации деятельности соответствующего детского дома семейного типа или о патронате над ребенком будут расторгаться в одностороннем порядке.

В первую очередь новый порядок коснется жителей восточной части страны: Донбасса, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Напомним, об обязательной эвакуации из ряда регионов Киев объявил в конце июля. Только из Донецкой области вывезли 10 тысяч человек, но потом энтузиазм властей поутих. Они перестали требовать эвакуироваться, но при этом отключили оставшимся все, что можно: «Некоторые города еще не сильно обстреляны, но, тем не менее, в них нет ни воды, ни газа, – пишет американское издание Politico. – Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать».

По мнению экспертов подобным образом украинские власти стремятся максимально затормозить восстановление и развитие выходящих из-под контроля территорий.

Киев, Платон Ефимчук

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