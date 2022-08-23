В Крыму простили китайцам почти 2 млрд рублей

Руководство симферопольского аэропорта (МАС) простило китайскому подрядчику почти 1,8 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года компания «Петро-Хэхуа» обратилась в суд, потребовав признать недействительным ряд условий договора, заключенного с МАС в 2016 году, и подписать допсоглашение, продлевающее сроки выполнения работ в аэропорту до конца 2020 года.

В ответ МАС предъявил «Петро-Хэхуа» два иска: один на 1,774 млрд рублей, другой – на 124,8 млн рублей).

Предположительно, конфликт разгорелся из-за взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), которая долго время не эксплуатировалась из-за недостаточной длины и прочности. Ее реконструкция началась в августе 2018 года. Подрядчик работ не раскрывался, но «Интерфакса», ссылаясь на свои источники, утверждал, что работы велись именно «Петро-Хэхуа», и сроки работ были затянуты.

И вот теперь поставлена точка в иске о выплате пени за нарушение сроков выполнения строительных работ по реконструкции объекта: стороны заключили мировое соглашение.

АО «Международный аэропорт «Симферополь» отказался от своих требований, так как было подписано дополнительное соглашение к контракту, изменившее сроки завершения работ.

Симферополь, Олег Яковенко

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