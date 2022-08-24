Турция выдвинула условия подписания соглашения между Россией и Украиной

Турция, заявляющая, что готова стать посредницей в переговорах России и Украины, делает все, чтобы эти переговоры не состоялись.

Как уже сообщал «Новый День», власти РФ неоднократно подчеркивали, что не намерены обсуждать принадлежность Крыма ни при каких обстоятельствах, а власти Турции настаивают на том, что подписания соглашения между конфликтующими странами без возвращения Крыма Украине невозможно.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», – заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN.

В этом же духе высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве, сославшись на «требование международного права».

При этом Калын отметил, что Турция прилагает усилия, чтобы сблизить стороны по вопросу сотрудничества.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков, подчеркнув: «Все действия ее организаторов только отдаляют их от возвращения Крыма все дальше и дальше».

Симферополь, Олег Яковенко

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