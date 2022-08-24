«Худший сценарий позади» – в Киеве заявили о «стабилизации фронта» и готовности к «контрнаступлению»

Украинская армия сумела «остановить продвижение» войск РФ и «стабилизировать ситуацию по всему фронту».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он считает, что «худший сценарий войны с Россией уже позади». По его словам, Украина сейчас стоит на пороге «нового этапа» боевых действий и «начинает контрнаступление».

«Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы создали там много хороших сдерживающих факторов», – цитирует Резникова CNN.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что медленные темпы наступления на Украине – «сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских». Он добавил, что спецоперация идёт по плану, все задачи будут выполнены.

Между тем, армия ЛДНР и РФ постепенно наступает по всей линии фронта в Донбассе. Есть продвижение на николаевском направлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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