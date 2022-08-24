Крым получит деньги на развитие туристической инфраструктуры

Крым получит грант на развитие туристической инфраструктуры – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республика вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагается выделить 165 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.

«Также в 2023 году при поддержке правительства Российской Федерации будут реализованы проекты туристских кодов центров городов Алупки и Евпатории, – сообщил Аксенов. – Уже в этом году осуществляется поддержка строительства быстровозводимых модульных гостиниц, благоустройства пляжей и создания инфраструктуры туризма на общую сумму более полумиллиарда рублей».

Что именно подразумевается под инфраструктурой туризма, глава РК не уточнил. Между тем, в Крыму уже более пяти лет обещают отремонтировать причалы и года два собираются возрождать водный транспорт. За это время разрушенных причалов стало больше, а водный транспорт представлен «Кометой», которая ходила раз в день между Ялтой и Севастополем. Но и этот маршрут в конце минувшей недели закрыли на неопределенный срок.

Симферополь, Лиана Макоба

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