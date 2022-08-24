Министр обороны Испании дала свой прогноз по украинскому конфликту

Боевые действия на Украине будут продолжительными, «тяжёлыми и жестокими», сравнимыми с Первой и Второй мировыми войнами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой прогноз сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По её словам, «в 21 веке никто не ожидал такие боевые действия в центре Европы». Вместе с тем она добавила, что Испания «ни в коем случае не собирается в этот конфликт вмешиваться», но готова продать Украине танки и обучить украинских военных их использовать.

«Прогноз таков: это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая мировая или Вторая мировая война... Спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина на Киев или любую другую часть Украины могут возобновиться», – пугает Роблес.

Отметим, что именно западные поставки вооружений Украине затягивают конфликт. Об этом сегодня сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»