Странная история: Британия как бы сняла санкции с губернатора Севастополя, а как бы и нет

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева – об этом сообщили российские СМИ и фактически подтвердил сам герой истории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Севастополя внесли в санкционный список в январе 2020 года. 23 августа ряд федеральных изданий сообщили о разморозке его активов в UK: «Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев», – цитировали СМИ сообщение, размещенное на официальном сайте британского правительства.

Сегодня ситуацию прокомментировал сам Развожаев: «Никогда в Британии не был, ничем там, (как впрочем и где бы то ни было заграницей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают, – мне всё равно. Похоже на какую-то детскую игру».

Любопытно, что на официальном сайте правительства Великобритании сегодня найти соответствующее сообщение не удалось, а в санкционном списке, обновленном 23 августа, Развожаев по-прежнему находится на 949 месте.

Глава Крыма Сергей Аксенов находится в этом списке (он выстроен по алфавиту) на 20 месте.

Севастополь, Олег Яковенко

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