Житель Севастополя хранил дома взрывное устройство

В Севастополе задержали мужчину, хранившего дома взрывное устройство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, 42-летний мужчина является сторонником украинского национализма и хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте.

Нахимовский районный суд признал его виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда первой инстанции оставлен в силе, таким образом, он вступил в законную силу.

Севастополь, Олег Яковенко

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