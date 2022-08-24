Шольц в спецпослании пообещал победить «отсталый российский империализм»

Германия продолжит поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь до тех пор, «пока Украина нуждается в ней».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в специальном послании на день независимости Украины заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в октябре в Берлине состоится Международная конференция по восстановлению Украины.

«Мы продолжим поставлять вооружение от самоходной гаубицы до зенитной системы месяц за месяцем. Мы будем снабжать украинских солдат современной военной техникой. Я хочу, чтобы вы знали, у вас есть друзья. В Германии вам рады от всего сердца. Германия твердо стоит на стороне Украины, которой угрожает опасность, сегодня и до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке. Вместе с фон дер Ляйен мы проведем в Берлине в конце октября Международную конференцию по восстановлению Украины, которая поможет установить курс на будущее страны. Европа, объединенная свободой и демократией, намного сильнее отсталого российского империализма. Вместе мы прогоним мрачную тень войны», – объявил Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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