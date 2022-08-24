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Среда, 24 августа 2022, 16:16 мск

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«Именно так!» – Шольц назвал Украину членом ЕС

Фото: РИА «Новый День»

Украина является «свободной страной с правовым плюрализмом и демократией», как и любая страна ЕС. Поэтому её можно с полным основанием назвать членом Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую оценку дал «Незалежной» в специальном послании на день независимости Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Основа Европы – это свобода, правовой плюрализм и демократия – всё это существует и делается сегодня на Украине. Поэтому в июне мы сказали да, Украина занимает прочное место в Европе, и именно как член ЕС. Синий и желтый цвет украинского флага и синие и желтые звезды Европы связаны друг с другом», – вещал Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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