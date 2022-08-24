В Крыму близкая к власти стройфирма уговорила правительство скорректировать секретный договор в свою пользу

В Крыму строительная компания, ремонтирующая здание Следственного комитета, не уложилась в смету, и стоимость контракта существенно повысили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание Института минеральных ресурсов (ИМР) было построено на главном проспекте Симферополя в 1958 году, и представляет собой классический образец сталинского ампира. Научный институт находился в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Украины, в 2012 году он был ликвидирован. После вхождения Крыма в состав РФ деятельность института не пытались восстановить. Здание пустовало, не отапливалось, ветшало.

Площадь помещений трехэтажного здания составляет 3,5 тыс квадратных метров. В конце 2019 года правительство Крыма дало согласие на продажу пафосного здания на открытом аукционе за 232 млн рублей, однако продать его не удалось.

Ровно против него, на другой стороне проспекта Кирова находится здание Главка МВД. Поэтому никто не удивился, когда в декабре 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что решено отремонтировать здание ИМРа за счет республиканского бюджета (за 322 млн 166 тыс руб) и предать его Следственному комитету России.

Позже выяснилось, что за полгода до этого уже был заключен Государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений, расположенных по адресу: проспект Кирова, 47/2, г. Симферополь» от 4 июня 2021 года No 125/ЕП-СМ.

Заказчиком выступил ГКУ «Инвестстрой РК» – структура минстроя Крыма. Через сайт госзакупок подряд не проходил, его след там обозначен только в определении исполнителя услуг по ведению авторского надзора за выполнением работ на упомянутом объекте: за 216 тыс руб эту работу выполняет ООО «Сибгазпроект» из Тюмени.

Подрядчик вслух назван нигде не был. Однако опубликованы акты о приемке выполненных работ. В частности, за демонтажные работы ООО Группа инвестиционных компаний «Монолит» еще в июле прошлого года получила 3 млн 298 тыс руб.

Срок окончания работ – конец текущего года. Но теперь оказалось, что подрядчик в оговоренную сумму не укладывается.

Совмин своим распоряжением №1229-р установил, что сумму контракта можно увеличить на 12,94% (то есть на 41 млн 688 тыс руб) – «в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и использованию».

ООО ГИП «Монолит» зарегистрировано в Симферополе с уставным капиталом 30 млн руб, неоднократно меняла и владельцев, и руководителей. Сейчас оно принадлежит Александру Родионову из Тульской области, а руководит им Илья Любимов, прибывший из Челябинска.

Ранее СМИ, ссылаясь на некоторые признаки (повторяющиеся фамилии ключевых сотрудников, адреса фирм-партнеров), считали, что «Монолит» может быть связан с семьей главы Крыма Сергея Аксенова, но прямых доказательств этому нет.

Компания – крупнейший строительный подрядчик госструктур Крыма. Только от «Инвестстроя» она получила подрядов более чем на 1,5 млрд руб, от учреждений образования и здравоохранения Крыма – еще на 1 млрд 179 млн.

Симферополь, Ольга Картошина

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