Пара – тройка миллиардов: в Крыму решили отремонтировать одну из самых красивых дорог

В Крыму решили отремонтировать дорогу через Ай-Петри: цена вопроса – 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай требует ремонта уже давно, но самые отчаянные водители все-таки использовали этот маршрут, существенно сокращая время в пути.

В 2020 году на дорогу сошел оползень, и движение запретили окончательно. В этом году ситуация значительно ухудшилась: сильные ливни размыли грунт под дорожным полотном, мессами обвалились подпорные стены.

« Дорога Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри у нас в плане, там объем средств – 3 миллиарда рублей. Мы выехали, посмотрели. Я думаю, мы в эту сумму уложимся. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года», – заявил глава РК, уточнив, что количество полос увеличивать не будут. Когда начнется ремонт, он не сказал.

Ялта, Лиана Макоба

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