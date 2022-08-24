В Ялте закрыли все пляжи

Ялта, Август 24 (Новый День, Лиана Макоба)– В большой Ялте закрыли все пляжи.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, причина ограничений – 3-балльный шторм и опасное течение.
«Присутствует такое явление как «Тягун» – сложная комбинация вертикальных и горизонтальных движений морской воды, которая может затаскивать в открытое море, – сообщила глава города Янина Павленко. – В связи с этим администрация города рекомендовала поднять на мачтах пляжей красные флаги (купание запрещено), не допускать посетителей пляжей к урезу воды, особое внимание уделить безопасности детей».
© 2022, РИА «Новый День»
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