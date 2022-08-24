В Крыму продлили режим высокого уровня опасности

В Крыму продлили «желтый» режим – в качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

– на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

– на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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