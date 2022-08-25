В России стартовал осенний этап программы туристического кешбэка

В России стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Ожидается, что программой воспользуются около 600 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно правилам акции, путешествующие по России и оплатившие тур картой «Мир», могут вернуть до 20% стоимости проездки, но не более 20 тысяч рублей. Для купивших путевки на Дальний Восток эта сумма увеличена до 40 тысяч.

Купить туры в рамках программы можно до 10 сентября, а отправиться в путешествие – с 1 октября по 25 декабря включительно.

По итогам предыдущего этапа в топе спроса оказались морские направления: Сочи, Крым, Анапа, Калининград и Махачкала. Осенью на первый план обычно выходят экскурсионные маршруты, поэтому, по мнению экспертов, в первую десятку войдут Санкт-Петербург, Москва, Казань, республики Северного Кавказа и все тот же Сочи, сумевший стать круглогодичным курортом. У Крыма перспектив меньше – добраться на полуостров можно по-прежнему только автомобильным транспортом или на поезде. Число прибывших железнодорожным транспортом в текущем году выросло в разы, но составило всего 5% от турпотока на фоне общего снижения.

В Крыму и АТОР надеются, что программа туристического кешбэка поправит ситуацию, однако по данным компании-перевозчика билеты, например, на октябрь раскуплены уже почти наполовину. Да и ходят поезда только из ограниченного числа городов.

Симферополь, Лиана Макоба

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