Самолеты НАТО, следящие за Крымом, начали приближаться к полуострову

Беспилотники и военные самолеты НАТО, следящие за Крымом, начали слишком близко подбираться к полуострову.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 августа вдоль крымского побережья курсировали британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, а также о беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США: первый следил, в основном, за Крымским мостом, второй – за всем полуостровом. При этом расстояние от них до берега составляло всего около 100 км, пишет AVIO.pro, отмечая, что аппарыт НАТО можно было видеть невооруженным взглядом из Ялты.
Сегодня в акватории Черного моря курсирует стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат «Grumman RQ-4» ВВС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Судя по данным радаров, находится он примерно на том же расстоянии от Крыма, что и вчерашние «гости».
Ялта, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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