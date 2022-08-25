Самолеты НАТО, следящие за Крымом, начали приближаться к полуострову

Беспилотники и военные самолеты НАТО, следящие за Крымом, начали слишком близко подбираться к полуострову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 августа вдоль крымского побережья курсировали британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, а также о беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США: первый следил, в основном, за Крымским мостом, второй – за всем полуостровом. При этом расстояние от них до берега составляло всего около 100 км, пишет AVIO.pro, отмечая, что аппарыт НАТО можно было видеть невооруженным взглядом из Ялты.

Сегодня в акватории Черного моря курсирует стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат «Grumman RQ-4» ВВС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Судя по данным радаров, находится он примерно на том же расстоянии от Крыма, что и вчерашние «гости».

Ялта, Олег Яковенко

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