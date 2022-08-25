Украина станет очередным громким провалом США – американский профессор

Вся внешняя политика Вашингтона основана на ошибочных расчётах. В какой бы регион мира ни вмешивалась Америка – она везде терпит провал. Такой же крах ждёт её и на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер.

По его словам, Россия имеет жизненно важные интересы на Украине, в отличие от США, которые взвинтили ставки и думают, что смогут добить Москву.

«Мы удваиваем усилия. Мы становимся все жёстче с русскими. Такова наша стратегия. Я утверждаю, что вы играете на проигрышную руку, потому что это соревнование между экономическими соображениями и соображениями безопасности. Когда на карту поставлена безопасность, другие страны будут очень страдать, прежде чем русские поднимут руки», – предупреждает он.

«Так что вы можете причинить россиянам много боли, но они не уйдут, потому что Украина имеет для них значение. А для нас Украина не имеет никакого значения. И вы готовы рисковать ядерной войной из-за куска недвижимости на Украине, который не является жизненно важным интересом для США. Это просто показывает, насколько американская внешняя политика в наши дни дискредитирована. И украинский кризис – лишь один из многих беспорядков, которые мы устроили. Как вы знаете, у нас есть «прикосновение Мидаса», только наоборот. Нет ничего, что мы делаем и что идет удачно – Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. Я могу продолжать. Так что хочу сказать, что это не сработает», – приводит перевод выступления Миршаймера телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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