Переговоры невозможны: будем бить РФ в Крыму и Донбассе – администрация Зеленского

Украина больше не сядет за стол переговоров с РФ, так как диалог не имеет смысла. Москва хочет зафиксировать свои территориальные приобретения, а цель Киева – это полное освобождение «Незалежной» вместе с Крымом и Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк.

«Просто я не понимаю, о чем можно общаться с Российской Федерацией. Сегодня переговорный процесс невозможен, потому что стороны абсолютно противоположно смотрят на то, как должна завершится война. Безусловно, Россия хотела бы прямо сейчас сесть за стол переговоров, чтобы зафиксировать свои территориальные приобретения и заморозить конфликт. Это бессмысленный переговорный процесс, потому что у нас есть общественный консенсус, что мы не можем позволить себе оставить Россию на той или иной части страны. Поэтому Украина заинтересована в максимально жестоком вытеснении России за пределы наших границ. А наши границы зафиксированы – сюда попадает и Донбасс, и Крым. Поэтому нету почвы, чтобы вести переговоры», – сказал он.

Подоляк утверждает, что Россия «непредсказуема» и неспособна к аналитике, поэтому с ней нужно говорить только силой.

«Когда мы говорим о России, то, учитывая их слабость аналитическую, их абсолютно непрогнозируемое поведение, мне кажется, что с ними можно разговаривать только в одном случае. Когда они получат ряд существенных поражений на поле боя. Россия боится только кулака», – рассуждает советник офиса Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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