Пентагон рассказал, когда американские истребители появятся на Украине

В Америке активно обсуждается вопрос поставки истребителей для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Вместе с тем, подчеркнул он, процесс передачи по разным причинам не может быть быстрым.

«Вопрос передачи Украине американских истребителей обсуждается в положительном ключе, но на это уйдут годы», – отметил Каль.

«Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения, даже если бы мы приняли решение предоставить их сейчас, они бы прибыли через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается украинских истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по сдерживанию на востоке и возможному переходу в контрнаступление», – сказал замглавы Пентагона.

По его словам, США предоставили Украине ракеты HARM, адаптировав их для истребителей МиГ-29.

Симферополь, Валентин Карамазов

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