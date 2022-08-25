У жительницы Севастополя похитили награды Великой Отечественной войны

У жительницы Севастополя украли награды Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, в полицию обратилась женщина, у которой за время ее непродолжительного отсутствия похитили наградной кортик и 11 медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Одессы» и «За оборону Кавказа». Награды горожанка хранила в память о родителях-фронтовиках.

«Уже на следующий день по подозрению в совершении этого резонансного преступления был задержан неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель.

Предварительно установлено, что злоумышленник проник через окно в дом потерпевшей, забрал награды, кортик, компьютерный планшет и четыре мобильных телефона, а затем скрылся, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В ходе обысков дома у мужчины и нескольких его знакомых обнаружены украденные медали, планшет и телефоны. В полиции заверили, что хозяйка получит их обратно после завершения следственных действий.

Сейчас оперативники разыскивают наградной кортик, который вор успел продать.

Севастополь, Олег Яковенко

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