Военкор рассказал о подготовке Киевом прорыва фронта в Донбассе

Вооружённые силы Украины «прощупывают» позиции союзных сил по всей линии фронта в Донбассе, чтобы определить самое слабое место.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

Тактическая активизация идёт на всей линии фронта от Донецка до Запорожья.

«ВСУ сегодня с ночи и по самое утро прощупывают малыми группами линию фронта, создавая имитации прорывов. Речь идет о донецком (авдеевском) направлении, на позициях НМ ДНР, в том числе 1 Славянской омсбр и соседей», – написал военкор.

Он добавил, что 24 августа во второй половине дня появилась информация о возможном прорыве ВСУ со стороны н.п. Опытное под Авдеевкой в направлении н.п. Спартак – Донецк.

«Повторю, что пока выглядит всё как именно поиск слабых мест нашего переднего края», – отметил военкор.

Отметим, что ранее все украинские «прощупывания» фронта на херсонском направлении обернулись для ВСУ большими потерями и привели к отмене планов по контрнаступлению.

Симферополь, Валентин Карамазов

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