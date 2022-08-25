В Крыму во время шторма группу туристов унесло в море

В Крыму во время шторма устроили «покатушки» на банане. Туристов унесло в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Партените. Местный предприниматель, развлекающий отдыхающих катанием по волнам на надувном «банане», проигнорировал штормовое предупреждение и, усадив на буксир 9 человек, 5 из которых – несовершеннолетние, вывез их в открытое море.

Справится с волнами водитель не смог, и «банан» вместе с пассажирами понесло по морю. К счастью для туристов, их вынесло не в открытое море, а на дикий пляж в районе мыса Монастырский (это в 3 км по прямой от пляжа Партенита).

Выбраться на берег самостоятельно туристы не смогли: море штормило, дно и берег в этом месте усыпаны крупными камнями, а все пассажиры находились в «банане» босиком. Поэтому сотрудники МЧС доставили их к причалу МДЦ «Артек», а оттуда – в Партенит.

Прокуратура Крыма начала проверку соблюдению требований законодательства при оказании услуг населению в Партените. А Следственный комитет возбудил в отношении владельца аттракциона уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности).

Алушта, Лиана Макоба

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