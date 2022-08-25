Украина намерена сделать Крым парадной базой НАТО – об этом заявила экс-замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море.

«Сейчас там размещены ракеты, которые могут достичь любой европейской столицы. И, по оценкам экспертов, в Крыму может быть размещено тактическое ядерное оружие, о чем есть некие признаки», – утверждает Фролова, подчеркивая, что демилитаризация Крыма невозможна, и поэтому полуостров должен стать военной базой ВСУ, украинских ВМС, а также НАТО.

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. Отсутствие внимания НАТО к Черному морю показало, что это было ошибкой, – заявляет Фролова. – И это даст, в том числе, приток туристов. Потому что сам военный компонент привлекает туристов, и многие едут посмотреть на парады, другие направления дружеской милитаризации, в том числе заходы иностранных военных кораблей всегда стимулирует туристический поток».

Ну, и заодно, мечтает Фролова, милитаризация полуострова может стать «драйвером экономики Крыма», потому что военных, их технику и оборудование нужно обслуживать.

Ранее власти Украины заявляли, что намерены сделать из Крыма цветущий сад и курорт мирового уровня, нацеленные на туристов из ЕЭС. Что мешало это сделать лет 20-10 назад, никто не поясняет.

Киев, Платон Ефимчук

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