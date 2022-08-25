В Крыму надеются, что турсферу спасет кешбэк

В Крыму надеются, что программа туристического кешбэка подкорректирует ситуацию в туристической отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня стартовал очередной этап акции, в рамках которой, путешествуя по России, можно вернуть до 20% потраченных средств. Правда, отправиться на отдых можно будет с 1 октября. Для Крыма это низкий сезон. Но возможно он поможет возместить потери высокого сезона.

Напомним, по данным АТОР, в июне турпоток в РК снизился на 30% – 35% к аналогичным прошлогодним показателям, в июле – на 25% – 30%.

В августе сейчас загрузка мест размещения колеблется, в среднем, на уровне 50% – 60%. Лишь в некоторых отелях ЮБК занято более 80% номеров. На первую половину сентября на том же Южном берегу забронировано около 60% мест, на остальных курортах – не более 40%. А после 15 сентября уровень бронирования резко снижается. Кешбэк же может стимулировать россиян посетить Крым осенью и в первый месяц зимы, что существенно поддержит туристическую отрасль, так как из-за снижения летнего потока она может столкнуться с дефицитом оборотных средств.

Напомним, в весенней акции участвовали 270 крымских отелей.

Симферополь, Лиана Макоба

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