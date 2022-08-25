В Крыму автобус разгромил автостанцию, есть пострадавшие

Феодосия, Август 25 (Новый День, Лиана Макоба)– В Феодосии автобус разгромил автостанцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 8 часов вечера. По всей видимости, у автобуса, следовавшего по маршруту «Краснодар – Ялта», отказали тормоза: он сбил забор и опоры, в результате рухнул козырек платформы.

Пострадали 4 человека: они госпитализированы с различными травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия начала проверку прокуратура республики: «Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения», – заявили в ведомстве.

© 2022, РИА «Новый День»