Интерес к жилью на Черном море начал падать

В России снижается интерес к жилью на Черноморском побережье.
Как передает корреспондента РИА «Новый День», с начала 2022 года число сделок с жилой недвижимостью в регионе сократилось в среднем на треть, спрос на новые квартиры в Ялты снизился в 2 раза, в Сочи – в 3.
Эксперты объясняют ситуацию перегретым рынком: цены доходят до 200 тысяч за квадратный метр.
При этом «качество жизни в городах Черноморья сложно назвать высоким, – пишет telegram-канал «Акценты Юга». – Никто ведь не отменял пробки из-за слаборазвитой инфраструктуры даже на окраинах городов, где стоимость недвижимости еще посильна».
Уже отмечалось, что «охотники за курортной недвижимостью» переориентируются на Калининград. Там резко возросший спрос потянул за собой цены: стоимость жилья с начала года увеличилась почти в 1,5 раза. По этому показателю город стал российским лидером.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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