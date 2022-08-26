Интерес к жилью на Черном море начал падать

В России снижается интерес к жилью на Черноморском побережье.

Как передает корреспондента РИА «Новый День», с начала 2022 года число сделок с жилой недвижимостью в регионе сократилось в среднем на треть, спрос на новые квартиры в Ялты снизился в 2 раза, в Сочи – в 3.

Эксперты объясняют ситуацию перегретым рынком: цены доходят до 200 тысяч за квадратный метр.

При этом «качество жизни в городах Черноморья сложно назвать высоким, – пишет telegram-канал «Акценты Юга». – Никто ведь не отменял пробки из-за слаборазвитой инфраструктуры даже на окраинах городов, где стоимость недвижимости еще посильна».

Уже отмечалось, что «охотники за курортной недвижимостью» переориентируются на Калининград. Там резко возросший спрос потянул за собой цены: стоимость жилья с начала года увеличилась почти в 1,5 раза. По этому показателю город стал российским лидером.

Симферополь, Лиана Макоба

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