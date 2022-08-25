Крым опять заливает

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня ночью и завтра днем ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25м/с.
Уже сейчас дожди идут на западе и северо-востоке полуострова.
В связи с этим МЧС рекомендует отказаться от походов в лес и горы, не выходить в море и внутренние водоемы, избегать набережных и берегоукрепительных сооружений, рекламных щитов, высоких конструкций, деревьев, ЛЭП и так далее.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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